DJ MARKET TALK: Zona Euro deverá ficar aquém das previsões de crescimento

(DJ Bolsa)-- É provável que a Zona Euro fique aquém das atuais previsões de crescimento, escreve numa nota o economista-chefe adjunto da Capital Economics para a Zona Euro, Jack Allen-Reynolds. A confiança no bloco diminuiu ligeiramente em outubro, coincidindo com outros sinais sombrios, incluindo os índices de gestores de compras, ou PMI, observa Allen-Reynolds. O setor industrial tem um desempenho notavelmente fraco e o mercado de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.