DJ MARKET TALK: Zona Euro dirige-se para recessão apesar de 2T mais otimista

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro ainda deve entrar numa recessão no segundo semestre do ano, prevê Jack Allen-Reynolds, economista-chefe para a Zona Euro da Capital Economics. O crescimento económico foi ligeiramente melhor do que o esperado no segundo trimestre, de acordo com dados publicados esta semana. Mas "o cenário subjacente não é tão otimista como os números principais implicam", diz Allen-Reynolds numa nota. Com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.