DJ MARKET TALK: Zona Euro encaminha-se para uma recessão - Commerzbank

(DJ Bolsa)-- O produto interno bruto da Zona Euro deve contrair ligeiramente no terceiro e quarto trimestre do ano, levando o bloco para uma recessão, diz o economista do Commerzbank Christoph Weil numa nota. "A recessão está a tornar-se cada vez mais evidente na Zona Euro", diz, depois de o índice de gestores de compras, ou PMI, de outubro ter pintado um cenário pessimista para a atividade do bloco. O índice está agora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.