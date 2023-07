DJ MARKET TALK: Zona Euro não deve receber impulso do comércio

(DJ Bolsa)-- A balança comercial não deve impulsionar o crescimento do produto interno bruto da Zona Euro no segundo trimestre, diz Melanie Debono, economista sénior da Pantheon Macroeconomics. O deficit comercial do bloco diminuiu acentuadamente em maio para EUR300 milhões, mas o deficit nominal ainda foi mais elevado do que no primeiro trimestre e deve manter-se dessa forma no 2T, a menos que haja um grande desempenho das exportaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.