DJ MARKET TALK: Zona Euro não deve recuperar nos próximos trimestres

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro não deve registar muito crescimento nos próximos trimestres, uma vez que o abrandamento da inflação deve ser contrariado por mais quedas do investimento e dos inventários, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota aos clientes. O bloco entrou em recessão técnica no primeiro trimestre devido à queda do consumo privado e do investimento publico, diz. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.