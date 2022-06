DJ MARKET TALK: Zona Euro não deve suportar ciclo de restrição agressivo

(DJ Bolsa)-- Um processo sustentado de aumentos de taxas deve levar a Zona Euro para uma recessão, refere Matteo Cominetta, economista sénior do Barings Investment Institute, numa nota. Se a inflação recuar no próximo ano, como é esperado, o Banco Central Europeu não terá muito mais a fazer do que remover as medidas de estímulo em vigor, mas se o crescimento dos preços se mantiver em níveis elevados, o BCE será... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

