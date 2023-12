DJ MARKET TALK: Zona Euro não deve ter recuperação rápida

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro está estagnada, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota, depois de dados terem confirmado que o bloco contraiu 0,1% no terceiro trimestre. A queda dos inventários foi um travão ao produto interno bruto do 3T, contrariando o contributo positivo do consumo privado e investimento público, diz Vistesen. O consumo privado deve abrandar no último trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.