DJ MARKET TALK: Zona Euro não pode esperar muita ajuda do consumo privado

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da Zona Euro não deve receber muito impulso do consumo das famílias este ano, refere Jack Allen-Reynolds, da Capital Economics, numa nota. O consumo de França subiu ligeiramente em novembro, revelaram dados desta sexta-feira, embora o número geral trimestral tenha continuado fraco. E na Zona Euro como um todo, há poucas perspetivas de uma grande recuperação em 2024, diz Allen-Reynolds. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.