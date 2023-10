DJ MARKET TALK: Zona Euro não pode olhar para as exportações para afastar recessão

(DJ Bolsa)-- O crescimento das exportações da Zona Euro deve continuar fraco no curto prazo, dando pouco suporte para o bloco escapar de uma recessão, refere o analista da Capital Economics Bradley Saunders numa nota. O crescimento das exportações enfraqueceu nos últimos meses, com a procura de bens a cair, embora tenha suplantado as importações, e as taxas de juro elevadas a nível global significam que a procura deve ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.