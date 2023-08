DJ MARKET TALK: Zona Euro parece encaminhar-se para uma recessão

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro ainda parece suscetível de entrar em recessão este ano, escreve a economista Franziska Palmas, da Capital Economics. O índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços do bloco recuou em julho, consistente com uma queda leve do PIB, observa Palmas. As leituras confirmam que o mercado de trabalho está restrito e as pressões sobre os preços dos serviços são fortes, o que pode levar o Banco Central ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.