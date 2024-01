DJ MARKET TALK: Zona Euro pode estar em recessão - BCE/De Guindos

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro pode estar numa recessão, diz o vice-presidente do Banco Central Europeu. A Atividade económica abrandou no terceiro trimestre de 2023, com uma contração de 0,1%, e os indicadores apontam para contração também em dezembro, o que confirma a possibilidade de uma recessão técnica no 2S 2023, disse Luis de Guindos num discurso em Madrid. "Os dados que estamos a receber indicam que o futuro continua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.