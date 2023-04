DJ MARKTE TALK: Bailey pode sinalizar pausa do BOE

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco de Inglaterra, ou BOE, Andrew Bailey, pode sinalizar num discurso esta quarta-feira que o banco central pode manter as taxas de juro inalteradas na próxima reunião e isto pode pesar sobre a libra, disse o ING. "Existe o risco de que [Bailey] insinue uma pausa, tendo visto outros banqueiros centrais na Austrália e no Canadá fazerem o mesmo nos últimos meses", disse o analista do ING Chris Turner.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.