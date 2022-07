DJ MARKTE TALK: Reino Unido pode beneficiar com substituição "diligente" de Johnson

(DJ Bolsa)-- As saídas coordenadas do ministro das Finanças Rishi Sunak e do ministro da Saúde Sajid Javid podem ser o prelúdio para a eventual queda do primeiro-ministro Boris Johnson, disse o economista do Berenberg Kallum Pickering, numa nota de research. Se a luta para derrubar Johnson ficar mais confusa e for seguida de uma acesa disputa pela liderança, o aumento da incerteza de curto prazo pode pressionar os mercados de risco do Reino ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

