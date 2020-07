DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta enquanto EUA aceleram

(DJ Bolsa)-- As ações globais aceleram esta segunda-feira, apesar do receio dos investidores sobre o risco de uma segunda vaga de infeções por coronavírus poder atrasar a recuperação económica global.

O Stoxx Europe 600 somou 0,4%, enquanto o índice alemão DAX ganhou 1,2%, o francês CAC acelerou 0,7% e o britânico FTSE 100 subiu 1%.