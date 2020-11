DJ CORREÇÃO: Boeing com prejuízos no terceiro trimestre

(Corrige, o segundo parágrafo da notícia publicada às 1318 TMG de dia 28 de outubro, o valor do prejuízo apresentado pela empresa.)

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse que vai rever os níveis de produção de aviões e planeia cortar mais 7.000 empregos até ao final do próximo ano, em resposta ao impacto cada vez maior da pandemia no setor da aviação.