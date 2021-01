DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com receios do vírus

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho esta segunda-feira, com os receios sobre as restrições agravadas nas fronteiras para conter o ressurgimento dos casos do coronavírus a penalizarem as ações das companhias aéreas

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,8%, o DAX perdeu 1,7%, o CAC desceu 1,6% e o FTSE 100 recuou 0,8%.