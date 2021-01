DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caíram na semana passada

(DJ Bolsa)-- O número de trabalhadores dos EUA que se candidatou ao subsídio de desemprego caiu na semana passada, indicando um abrandamento recente no ritmo de despedimentos, embora o mercado laboral continue fraco em pleno inverno.

Os novos pedidos de subsídios desceram para 847.000 na semana terminada a 23 de janeiro, face a 914.000 revistos na semana anterior.