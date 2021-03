DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com perspetivas de recuperação

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em alta esta sexta-feira, com as expectativas de uma recuperação económica global a superarem os receios de outra vaga dos casos de coronavírus e do navio cargueiro que está a bloquear o Canal do Suez.

O índice Stoxx Europe 600 cresceu 0,9%, enquanto o DAX valorizou 0,9%, CAC subiu 0,6% e o FTSE 100 adicionou 1%.