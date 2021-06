DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após relatório do emprego

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, depois de o relatório mensal do emprego dos EUA ter mostrado que o mercado de trabalho continuou a recuperar em maio.

O S&P 500 sobe 0,5% depois de os futuros terem estado a oscilar entre ganhos e perdas, enquanto o Dow Jones Industrial Average avança 0,3%. O Nasdaq Composite Index soma 0,7%.