DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego subiram na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego dos EUA subiram 37.000 para 412.000 na semana passada, marcando a primeira subida desde o final de abril e pausando o que tem sido uma tendência descendente constante dos pedidos.

A subida foi a maior desde março passado, disse o Departamento do Trabalho esta quinta-feira. Os pedidos da semana anterior foram revistos ligeiramente para 375.000.