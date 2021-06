DJ Reino Unido: BOE mantém taxa de juro a 0,1%

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve a taxa de juro de referência e manteve a orientação de que não deve restringir a política em breve.

O banco central manteve a taxa de juro a 0,1% e o montante do programa de compra de ativos, que inclui obrigações soberanas e empresariais, a 895 mil milhões de libras ($1,250 biliões).