DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem no vermelho após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no vermelho esta quinta-feira depois de novos dados do emprego terem dado mais detalhes sobre o ritmo da recuperação.

O S&P 500 cai 0,1% depois de ter registado um recorde na quarta-feira. O Dow Jones Industrial Average segue na linha de água e o Nasdaq Composite recua 0,2%.