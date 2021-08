DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com otimismo sobre resultados

(DJ Bolsa)-- O otimismo sobre os resultados empresariais melhores do que o esperado mitiga os receios sobre a propagação global da variante Delta do coronavírus para os investidores europeus.

O índice Stoxx Europe 600 somou 0,2%, o DAX subiu 0,3%, o CAC cresceu 0,2% e o FTSE 100 valorizou 0,4%.