DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho; EUA caem

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho com um sentimento de mercado cauteloso depois de explosões no Afeganistão e antes do discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no simpósio virtual de Jackson Hole.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, o DAX desceu 0,4%, o CAC recuou 0,2% e o FTSE 100 desvalorizou 0,4%.