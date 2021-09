DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta quinta-feira, depois de novos dados do mercado laboral e do comércio externo dos EUA terem mostrado que a recuperação económica continua no caminho certo.

O Dow Jones Industrial Average avança 118 pontos, ou 0,3%, o S&P 500 e o Nasdaq Composite também sobem 0,3%.