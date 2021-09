DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha maioritariamente no vermelho

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em baixa esta terça-feira, depois de novos dados terem mostrado que a inflação dos EUA subiu a um ritmo mais lento do que os economistas esperavam em agosto.

O índice Stoxx Europe 600 fechou no vermelho, mas perto da linha de água, o DAX cresceu 0,1%, o CAC caiu 0,4% e o FTSE 100 desceu 0,5%.