DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta quarta-feira, depois de novos dados sobre a inflação dos EUA terem reforçado a visão de que a recente subida dos preços pode ser mais duradoura.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o DAX acelerou 0,7% e o CAC ganhou 0,8%, ao passo que o FTSE somou 0,2%.