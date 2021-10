DJ Espanha: Inflação aumenta ao ritmo mais rápido em quase 30 anos

(DJ Bolsa)-- A taxa homóloga de inflação em Espanha acelerou em outubro ao ritmo mais rápido desde setembro de 1992.

Os preços no consumidor cresceram 5,5% em termos homólogos em outubro, segundo a primeira estimativa publicada esta quinta-feira pelo instituto de estatísticas espanhol. Os preços aumentaram 4,0% em termos homólogos em setembro.