DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego recuam na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego continuam em queda, aproximando-se dos níveis vistos pela última vez antes da pandemia do coronavírus.

Os pedidos caíram para 269.000, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira. O número da semana anterior foi revisto de 281.000 pedidos para 283.000 pedidos.