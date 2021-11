DJ BRIEFING MATINAL: Europa deve subir após ganhos de Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa)-- 25 de novembro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem abrir em alta esta quinta-feira, após os ganhos de Wall Street. Na Ásia, o cenário estava misto. Depois de ter subido com os fortes dados económicos, o dólar recua contra o euro. O petróleo valoriza.

Destaques: