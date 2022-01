DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha maioritariamente no verde

(DJ Bolsa)-- A maioria das praças europeias encerrou no verde esta quinta-feira, depois de um início de sessão positivo em Wall Street.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,5%, o DAX cresceu 0,7% e o CAC somou 0,3%, ao passo que o FTSE 100 caiu menos de 0,1%.

O Nasdaq Composite Index sobe 1,8%, o S&P 500 ganha 1,3% e o Dow Jones Industrial Average soma 1,1%.