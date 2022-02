DJ EUA: FDA garante aprovação total da vacina da Moderna contra a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Food and Drug Administration, ou FDA, deu sua plena aprovação na segunda-feira para a vacina contra a Covid-19 da Moderna Inc., rotulada de Spikevax, para uso em adultos com pelo menos 18 anos, a tornando na segunda vacina totalmente aprovada contra a Covid-19, depois da vacina da Pfizer Inc. e da BioNTech SE.

