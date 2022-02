DJ EUA/DOE: Reservas de crude caem inesperadamente

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA desceram inesperadamente na semana passada, mesmo depois de a atividade de refinação ter caído para um mínimo de 13 semanas, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo DOE.

Os preços do petróleo WTI continuam em baixa após os dados, com o benchmark dos EUA a recuar 0,8% para $87,50.