DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha maioritariamente em baixa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em baixa esta quarta-feira devido aos receios de uma possível invasão russa em larga escala à Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, o DAX perdeu 0,4%, o CAC 40 cedeu 0,1%, enquanto o FTSE 100 somou 0,1%.