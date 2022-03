DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As bolsas europeias abriram maioritariamente em baixa esta quarta-feira, com a cautela a manter-se antes de uma nova ronda de conversações de cessar-fogo.

O Stoxx Europe 600 cai 0,5%, enquanto a nível nacional, o DAX perde 1%, o CAC recua 0,6% ao passo que o FTSE ganha 0,2%.