DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego recuaram na semana passada

(DJ Bolsa)-- As novas candidaturas ao subsídio de desemprego nos EUA desceram ligeiramente, num sinal de que as empresas procuraram manter os trabalhadores perante um mercado de trabalho restrito.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, um indicador de despedimentos, desceram 180.000 na semana passada face à semana anterior, disse o Departamento do Trabalho esta quinta-feira.