DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde após recuperação em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias ganham terreno na abertura desta sexta-feira, depois de uma sessão sólida na Ásia e depois de Wall Street ter recuperado de mínimos de sessão.

O Stoxx Europe 600 soma 0,8%, a bolsa de Frankfurt ganha 0,6%, Paris acelera 0,9% e a praça de Londres progride 1%.