DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em terreno positivo

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta segunda-feira, embora os receios persistentes sobre o crescimento, a inflação e a restrição dos bancos centrais continuem a ensombrar os mercados.

O Stoxx Europe 600 ganha 1%, o DAX soma 1,2%, o CAC acelera 0,6% e o FTSE aprecia 0,8%.