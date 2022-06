DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa após dados do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta sexta-feira, depois de dados terem mostrado que os EUA adicionaram mais empregos em maio do que o esperado, sugerindo que as subidas acentuadas das taxas de juro vão continuar.

O Stoxx 600 perdeu 0,3%, enquanto o DAX e o CAC caíram ambos 0,2% e o FTSE 100 esteve encerrado para um feriado.