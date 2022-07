DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa após relatório do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, depois de dados do mercado de trabalho terem revelado que as empresas norte-americanas criaram mais empregos do que o esperado em junho.

O S&P 500 desce 0,8%, depois de ter subido 1,5% na quinta-feira para registar o quarto ganho consecutivo. O Dow Jones Industrial Average desliza 0,5%, enquanto o Nasdaq Composite recua 1,1%.