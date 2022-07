DJ China: PBOC mantém taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O banco central da China manteve as taxas de juro esta sexta-feira, ao mesmo tempo que injetou nova liquidez nos mercados financeiros.

O Banco Popular da China, ou PBOC, manteve a taxa de juro do mecanismo de cedência de liquidez de médio prazo a um ano a 2,85% e a taxa dos acordos de recompra reversa a sete dias a 2,1%, de acordo com um breve comunicado no site do banco central.