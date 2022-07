DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street arranca semana em alta

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a jornada a ganhar terreno esta segunda-feira, com os investidores a avaliarem mais um conjunto de resultados de grandes empresas e a anteciparem uma semana de importantes reuniões em vários bancos centrais.

O S&P 500 avança 0,7% enquanto o Dow Jones Industrial Average acrescenta 0,9%. O Nasdaq Composite, focado em tecnologia, ganha 0,9%.