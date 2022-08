DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa após dados do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa e as yields das obrigações norte-americanas aceleram depois dos dados do Departamento do Trabalho que revelaram que a economia acrescentou bastante mais empregos do que o esperado em julho.

O S&P 500 recua 0,7%, enquanto o Dow Jones Industrial Average perde 0,5% e o tecnológico Nasdaq Composite recua 1,1.