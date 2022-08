DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street acelera após dados da inflação dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações de Wall Street aceleram na abertura da sessão desta quarta-feira, depois de a leitura da inflação dos EUA de julho ter ficado abaixo do esperado e abrandado face a junho.

O Dow Jones Industrial Average ganha 1,5%, enquanto o S&P 500 sobe 1,7% e o Nasdaq Composite avança 2,1%.