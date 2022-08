DJ Alemanha: Preços no produtor registam maior subida de sempre

(DJ Bolsa)-- Os preços no produtor da Alemanha subiram fortemente em julho, graças ao aumento do preço da energia, registando a maior subida alguma vez registada, disse o instituto de estatísticas da Alemanha esta sexta-feira.

Os preços no produtor cresceram 37,2% em termos homólogos em julho, disse o Destatis. Isto segue-se a uma subida de 32,7% em junho e 33,6% em maio.