DJ Reino Unido: Vendas a retalho sobem em julho

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido aumentaram em julho, impulsionadas pela forte procura online, mesmo com a intensificação da crise do custo de vida.

Os volumes de vendas aumentaram 0,3% em julho, na comparação mensal, após uma queda em cadeia revista de 0,2%, registada em junho, disse o gabinete de estatísticas britânico esta sexta-feira.