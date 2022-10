DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em alta

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA abriram em alta, enquanto a queda do dólar e das yields dos Treasurys oferecem aos investidores algum alívio provisório.

O S&P 500 sobe 1,6% esta terça-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average ganha 1,3% e o Nasdaq Composite acelera 2,2%.

As ações receberam sinais de que alguns os obstáculos estão a perder força. As yields dos Treasurys ...