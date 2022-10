DJ China: Lucros industriais acentuam queda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O lucro das empresas industriais da China registou uma maior queda nos primeiros nove meses do ano, mostram os dados oficiais apresentados esta quinta-feira, apesar do crescimento acima do esperado da produção fabril.

Os lucros industriais caíram 2,3% em termos homólogos entre janeiro e setembro, um aumento face aos 2,1% dos primeiros oito meses do ano, disse o instituto de estatísticas da China.

