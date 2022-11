DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego sobem na semana passada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego dos EUA aumentaram na semana passada, mas permanecem relativamente baixos, o mais recente sinal de que o mercado de trabalho continua em terreno sólido.

Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram 17.000, para um valor ajustado às variações sazonais de 240.000 na semana passada, disse o Departamento do Trabalho esta quarta-feira. O valor está próximo da média ...