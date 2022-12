DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caíram na semana passada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As candidaturas ao subsídio de desemprego nos EUA desceram na semana passada, o que é consistente com um mercado de trabalho que continua resiliente apesar de sinais de um abrandamento económico mais amplo.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, um indicador de despedimentos, desceram 16.000 para 225.000 em termos sazonalmente ajustados na semana passada, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.